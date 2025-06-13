Мероприятие в МЧС по случаю Дня национального спасения

Сначала участники мероприятия возложили цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву и почтили его светлую память с глубоким уважением.

Мероприятие началось с исполнения государственного гимна. Выступавшие на мероприятии говорили об историческом значении Дня национального спасения, о выдающейся миссии общенационального лидера Гейдара Алиева. Отмечалось, что в первые годы независимости из-за некомпетентности в управлении государством в стране царили хаос и глубокий кризис, и молодая республика оказалась на грани распада. В этих тяжелых условиях возвращение общенационального лидера Гейдара Алиева из Нахчывана в Баку в июне 1993 года стало решающим поворотным моментом в истории Азербайджана. Благодаря многосторонней деятельности великого лидера страна была спасена от распада, гражданского противостояния и анархии, и превратилась в динамично развивающееся государство с растущим международным авторитетом.

Также было подчеркнуто, что прогрессивная политика общенационального лидера успешно продолжается президентом, Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым. Именно благодаря этому исконные земли Азербайджана, почти 30 лет находившиеся под оккупацией Армении, были освобождены доблестной армией всего за 44 дня под руководством Верховного главнокомандующего. В результате проведенных впоследствии локальных антитеррористических мероприятий суверенитет Азербайджана был полностью восстановлен. Таким образом, было с честью выполнено самое заветное завещание общенационального лидера: народ вновь вернулся на земли своих предков, а виновные в Ходжалинской трагедии и других преступлениях понесли заслуженное наказание.

В завершение мероприятия участники посмотрели фильм «Родная земля», созданный киностудией Nərimanfilm.