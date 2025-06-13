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Азербайджан эвакуирует из Ирана российских артистов

19:42 2559

Азербайджан окажет содействие в эвакуации граждан ряда иностранных государств из Ирана, в том числе 51 участника Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского, сообщает haqqin.az.

Речь идет примерно о 90 артистах и представителях творческих профессий из России и других стран.

В ответ на обращения, поступившие в Баку, принимаются меры для организации эвакуации через сухопутную границу в ближайшие дни. В ближайшие дни сухопутным путем из Ирана в Азербайджан прибудут представители и граждане ряда государств.

Ранее представитель народного артиста и режиссера России Федора Бондарчука в беседе с ТАСС сообщил, что продюсер и исполнитель одной из главных ролей сериала «Трудно быть богом» Федор Бондарчук, находившийся на съемках в Иране, покинул площадку до начала эскалации. Представитель режиссера отметила, что съемочная группа в безопасности.

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