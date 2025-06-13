Гибель ученых не остановит ядерные разработки Ирана

«Наши молодые ученые и специалисты с надеждой и решимостью продолжат путь, по которому шли погибшие», — написал Эслами в Instagram.

Глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами заявил, что Тегеран продолжит развитие ядерной программы, несмотря на гибель шести ученых в результате авиаударов, приписываемых Израилю.

Ранее иранские СМИ сообщили о гибели пяти преподавателей ядерного профиля Университета Шахида Бехешти: Абдольхамида Минучехра, Ахмадрезы Зульфикари, Амирхосейна Факхи, Мохаммада Мехди Техранчи и бывшего главы атомного ведомства Ферейдуна Аббаси. Также сообщается о смерти шестого ученого по фамилии Матлабизаде, должность которого не уточняется.

По данным иранских источников, атака стала частью операции «Восходящий лев», в ходе которой, как утверждается, израильские ВВС нанесли удары по объектам, связанным с ядерной программой Ирана.

Университет Шахида Бехешти выступил с заявлением, в котором пообещал скорую «демонстрацию ядерного потенциала» страны. Эслами поддержал эту риторику, отметив преемственность научных работ.