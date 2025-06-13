Помощник президента о дезинформации против Азербайджана

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев на своей странице в соцсети Х прокомментировал распространившиеся в Сети и направленные против Азербайджана фейки на фоне эскалации между Израилем и Ираном.

«В последнее время в некоторых СМИ и соцсетях распространяются совершенно необоснованные утверждения о якобы вербовке Азербайджаном этнических азербайджанцев в качестве агентов и размещении их в Иране от имени Израиля. Эти абсурдные и надуманные утверждения не имеют ничего общего с реальностью и представляют собой преднамеренную дезинформацию. Мы категорически отвергаем подобные фейковые и беспочвенные обвинения», - написал помощник президента Азербайджана.