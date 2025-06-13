Помощник президента о дезинформации против Азербайджана

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев на своей странице в соцсети Х прокомментировал распространившиеся в Сети и направленные против Азербайджана фейки на фоне эскалации между Израилем и Ираном.
«В последнее время в некоторых СМИ и соцсетях распространяются совершенно необоснованные утверждения о якобы вербовке Азербайджаном этнических азербайджанцев в качестве агентов и размещении их в Иране от имени Израиля. Эти абсурдные и надуманные утверждения не имеют ничего общего с реальностью и представляют собой преднамеренную дезинформацию. Мы категорически отвергаем подобные фейковые и беспочвенные обвинения», - написал помощник президента Азербайджана.
Certain media and social media accounts have recently circulated entirely unfounded and fabricated claims suggesting that as if Azerbaijan has recruited ethnic Azerbaijanis as agents and deployed them into Iran on behalf of Israel. These kinds of absurd and fantasy-driven… pic.twitter.com/QCNxgFNy1W— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) June 13, 2025