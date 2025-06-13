«Восстающий лев»: как «Моссад» готовил операцию против Ирана

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на трёх израильских чиновников, знакомых с деталями подготовки.

Израильская операция против Ирана под названием «Восстающий лев» готовилась в течение нескольких лет.

Согласно изданию, в ходе подготовки израильская военная разведка и «Моссад» собирали информацию о ядерных объектах, руководстве вооружённых сил и иранских учёных.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что планирование началось в ноябре 2024 года, а сама операция была запланирована на конец апреля.

В ночь на 13 июня Израиль начал массированный удар по иранским целям: 200 истребителей атаковали более 100 объектов, включая военные базы и инфраструктуру ядерной программы. Тегеран сообщил о гибели высокопоставленных военных и пяти профессоров Университета имени Шахида Бехешти. По данным агентства Fars, израильская авиация дважды ударила по военной базе Ножех в провинции Хамадан и вновь атаковала аэропорт города Тебриз. После начала операции Израиль закрыл своё воздушное пространство. Такой же шаг предпринял и Иран.