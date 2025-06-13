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База беспилотников «Моссада» в центре Ирана: подробности атаки Израиля
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База беспилотников «Моссада» в центре Ирана: подробности атаки Израиля

Йеменские ракеты летят на Израиль

21:00 300

Израильские военные зафиксировали ракетный обстрел со стороны Йемена.

Об этом сообщила армейская пресс-служба.

В настоящий момент ведется перехват ракеты. В связи с воздушной угрозой в ряде районов Израиля была объявлена тревога.

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