Йеменские ракеты летят на Израиль

Израильские военные зафиксировали ракетный обстрел со стороны Йемена.
Об этом сообщила армейская пресс-служба.
В настоящий момент ведется перехват ракеты. В связи с воздушной угрозой в ряде районов Израиля была объявлена тревога.
Израильские военные зафиксировали ракетный обстрел со стороны Йемена.
Об этом сообщила армейская пресс-служба.
В настоящий момент ведется перехват ракеты. В связи с воздушной угрозой в ряде районов Израиля была объявлена тревога.
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