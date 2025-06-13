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База беспилотников «Моссада» в центре Ирана: подробности атаки Израиля

Израильские ВВС без потерь после ударов по Ирану

21:12 1571

Военно-воздушные силы Израиля (ЦАХАЛ) провели серию авиаударов по ядерным объектам и высшему командованию армии Ирана, не понеся при этом ни одной потери, несмотря на наличие иранских систем ПВО, сообщает Bild.

По данным издания, израильские бомбардировщики F-35, F-16 и F-15 сбрасывали управляемые авиабомбы, приближаясь к целям на расстояние до 50 км, что попадало в зону действия систем ПВО. Однако лишь одна из иранских баз открыла огонь по атакующим самолетам. Военные аналитики Ханс-Юрген Фелевальд и Юлиан Репке отмечают, что Израиль предварил операцию масштабной кибератакой и средствами электронной войны, что позволило на несколько часов дезактивировать связь между подразделениями ПВО, а также мобильные телефоны, рации и пейджеры.

Иранские объекты не получили предупреждений о налетах — ни через SMS, ни по обычным звонкам, ни через мессенджеры. Также в ходе операции были выведены из строя иранские радары, из-за чего перехватчики не смогли идентифицировать цели, что обеспечило успешность ударов. В результате погибли как минимум двадцать иранских генералов.

По информации ЦАХАЛа, в ночь на 13 июня истребители уничтожили десятки пусковых установок, складов ракет класса «земля-земля» и других военных объектов. Среди пораженных целей был обнаружен механизм запуска ракет, встроенный в грузовые контейнеры на западе Ирана.

Ранее The Wall Street Journal сообщала со ссылкой на израильского чиновника, что операция может продлиться около двух недель, так как одного налета недостаточно для полного уничтожения ядерной программы Ирана. Цель операции — нанести удар по стратегическим объектам, командованию и вооружению Ирана, а также ограничить возможность ответного удара.

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