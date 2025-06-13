Крупнейший банк США предрек нефть по $120

Об этом говорится в аналитическом прогнозе американского банка JP Morgan — крупнейшего банка США по размеру активов.

Цены на нефть могут вырасти до $120 за баррель, если в рамках ирано-израильского конфликта реализуется «наихудший сценарий».

По мнению аналитиков, столь резкий рост котировок станет возможен в случае полного прекращения экспорта нефти из Ирана (объём — 2,1 млн баррелей в сутки), а также при возникновении военной угрозы в Ормузском проливе — стратегически важной артерии, через которую проходит значительная часть поставок нефти из стран ОПЕК.

«В этом тяжёлом сценарии мы полагаем, что цены на нефть могут достичь $120–130 за баррель», — цитирует прогноз банка агентство Reuters.

После сообщений об ударах Израиля по Ирану в пятницу, 13 июня, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent подскакивала на 13 %, достигнув $78 за баррель. К 18:35 по Баку котировки откатились к уровню $74,2 (+6,9 %).

Как отмечают аналитики ING, этот всплеск носит, скорее всего, панический и временный характер — пока реального ущерба нефтяной торговле не нанесено. Однако в случае дальнейшей эскалации и возможной блокировки перевозок через Ормузский пролив цена нефти в районе $120 за баррель может стать реальностью.

По оценкам экспертов, у стран ОПЕК есть свободные мощности добычи — порядка 5 млн баррелей в сутки. Тем не менее почти весь объём нефти из Персидского залива экспортируется через узкий Ормузский пролив, расположенный между Ираном и ОАЭ. «В такой ситуации правительствам придётся использовать стратегические запасы нефти, что даст лишь временный эффект. При этом для снижения спроса потребуются устойчиво высокие цены», — говорится в обзоре ING.

Если ущерб нанесён будет лишь иранскому экспорту, котировки Brent, по прогнозу JP Morgan, могут стабилизироваться в диапазоне $75–80 за баррель.

Генсек ОПЕК Хайсам аль-Гайс сообщил, что организация пока не видит необходимости принимать экстренные меры в связи с ситуацией вокруг Ирана.