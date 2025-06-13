Путин осудил Израиль и соболезнует Ирану

Президент РФ указал на необходимость мирного разрешения всех израильско-иранских противоречий и возвращения к переговорному процессу.

Как отмечается в сообщении, «была акцентирована важность возврата к переговорному процессу и разрешения всех вопросов, касающихся иранской ядерной программы, исключительно политико-дипломатическими средствами».

Ранее в канцелярии израильского премьера информировали, что Нетаньяху намерен обсудить с Путиным ситуацию вокруг ударов по Ирану.

Путин провел телефонный разговор и с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. «Президент России выразил соболезнования руководству и народу Исламской Республики Иран в связи с многочисленными человеческими жертвами, в том числе среди мирных жителей, в результате израильских ударов», - говорится в сообщении Кремля.

Путин подчеркнул, что «Россия осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН и международного права. Российская сторона всемерно поддерживала усилия по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы мирным путем, выдвинула конкретные инициативы, направленные на нахождение взаимоприемлемых договоренностей. Россия и далее будет способствовать деэскалации конфликта между Ираном и Израилем».