Путин осудил Израиль и соболезнует Ирану

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор, сообщает пресс-служба Кремля.
Президент РФ указал на необходимость мирного разрешения всех израильско-иранских противоречий и возвращения к переговорному процессу.
Как отмечается в сообщении, «была акцентирована важность возврата к переговорному процессу и разрешения всех вопросов, касающихся иранской ядерной программы, исключительно политико-дипломатическими средствами».
Ранее в канцелярии израильского премьера информировали, что Нетаньяху намерен обсудить с Путиным ситуацию вокруг ударов по Ирану.
Путин провел телефонный разговор и с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. «Президент России выразил соболезнования руководству и народу Исламской Республики Иран в связи с многочисленными человеческими жертвами, в том числе среди мирных жителей, в результате израильских ударов», - говорится в сообщении Кремля.
Путин подчеркнул, что «Россия осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН и международного права. Российская сторона всемерно поддерживала усилия по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы мирным путем, выдвинула конкретные инициативы, направленные на нахождение взаимоприемлемых договоренностей. Россия и далее будет способствовать деэскалации конфликта между Ираном и Израилем».