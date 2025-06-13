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База беспилотников «Моссада» в центре Ирана: подробности атаки Израиля
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База беспилотников «Моссада» в центре Ирана: подробности атаки Израиля

Хаменеи грозит сделать Израиль беспомощным

21:40 1639

Вооруженные силы Ирана ответят на удары Израиля по иранской территории и заставят Тель-Авив пожалеть о содеянном.

Об этом заявил верховный лидер страны Али Хаменеи в телеобращении к нации.

«Вооруженные силы будут действовать и применят всю силу. Они сделают сионистский режим беспомощным», — подчеркнул он. По словам Хаменеи, Иран не сделает никаких поблажек, и народу не стоит в этом сомневаться.

В последний час иранские государственные СМИ сообщали, что в центре Тегерана, где находится резиденция Хаменеи, работает ПВО.

Как сообщает государственное агентство IRNA, система противовоздушной обороны Тегерана была активирована в пятницу вечером после серии ударов. «Поступающие данные указывают на то, что вражеские снаряды были перехвачены системой ПВО Тегерана», — отметили в агентстве.

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