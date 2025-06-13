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Второе заседание Оргкомитета Игр СНГ

ФОТО
Отдел спорта
22:04 332

Сегодня состоялось второе заседание Оргкомитета III Игр СНГ, которые пройдут в Азербайджане с 28 сентября по 8 октября этого года.

Заседание прошло под председательством главы Оргкомитета, заместителя премьер-министра Самира Шарифова.

Baku City Circuit, операционная компания при Министерстве молодежи и спорта, отчиталась о подготовке к Играм. Было затронуто множество вопросов: встреча и проводы гостей в аэропорту, транспорт в соревновательные дни, а также в дни церемоний открытия и закрытия, поставки и логистика, административные вопросы, формирование штата сотрудников, волонтерская программа, медиа-служба и коммуникации, спортивные операции, подготовка спортивных объектов, обеспечение безопасности и т.д.

Напомним, участники III Игр СНГ будут состязаться в 23 видах спорта. Центром Игр будет Гянджа, объявленная спортивной столицей СНГ-2025. Также соревнования пройдут в Мингячевире, Габале, Шеки, Гёйгёле, Евлахе и Ханкенди.

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