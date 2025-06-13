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Иранка против израильтянки на «Татами» в США

Отдел спорта
22:14 564

Именно сегодня, 13 июня, сразу после беспрецедентного удара Израиля по ядерным объектам и высшему военному руководству Ирана, в США в прокат вышел фильм «Татами» об иранской дзюдоистке, которой власти Ирана запретили выходить на схватку с израильской соперницей, сообщает The Times of Israel.

Фильм снят совместно лауреатом премии «Оскар» американо-израильским режиссером Гаем Наттивом и французско-иранской актрисой Зарой Амир Эбрахими.

Фильм рассказывает об одном дне из жизни дзюдоистки Лейлы Хоссейни (ее играет американская акстриса с иранскими корнями Арианна Манди) и тренера Марьям Ганбари (Зара Амир Эбрахими).

Лейла успешно выступает на чемпионате мира по дзюдо в Тбилиси, но ее следующая соперница - израильтянка. Тренер получает звонок от иранских властей с требованием прекратить выступление. Она говорит Лейле заявить о травме и не встречаться с дзюдоисткой из Израиля…

Как известно, на всех спортивных соревнованиях представители Ирана по требованию руководства страны отказываются соперничать со спортсменами из Израиля.

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