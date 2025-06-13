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База беспилотников «Моссада» в центре Ирана: подробности атаки Израиля

Макрон: Франция не участвовала в ударах Израиля по Ирану

22:14 293

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция не принимала участия в нанесении Израилем ударов по иранским объектам и не давала рекомендаций по этим операциям, предпочитая дипломатический путь.

«Израиль произвел в последние часы атаки по ядерной программе и ракетным объектам Ирана. Франция не участвовала в этих ударах», — подчеркнул Макрон.

Отвечая на вопросы журналистов о поддержке выводов Израиля о критической стадии иранской ядерной программы и необходимости силового решения, Макрон отметил, что Париж не обсуждал с Израилем эти действия и не планировал операции вместе с ним. Вместе с тем он признал, что Израиль оказался перед лицом угрозы, которая и стала причиной ударов.

«Мы хотим возобновления переговоров и призываем избегать эскалации с обеих сторон — иранской и израильской. Израиль должен помочь США и Европе вернуться за стол переговоров и восстановить контроль над ядерной программой Ирана», — добавил президент Франции.

При этом Макрон подтвердил готовность Франции оказать помощь Израилю в случае ответных атак Ирана: «Если Израиль подвергнется нападению со стороны Ирана, Франция, учитывая свое влияние и возможности, примет участие в его защите и обороне».

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