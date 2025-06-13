Иран начал операцию против Израиля

ВС Ирана приступили к проведению операции против Израиля в ответ на удары по иранской территории, сообщают иранские СМИ.
Сирены воздушной тревоги прозвучали в ряде районов Израиля из-за ракетного обстрела из Ирана, в то же время сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.
Атакована штаб-квартира Министерства обороны Израиля в Тель-Авиве. Весь город в дыму после ракетной атаки, сообщают телеграм-каналы.
Порядка 5-7 иранских ракет упали на территории Израиля, сообщили израильские СМИ.
Более 150 ракет запущено по Израилю. Иранские ракеты атаковали ключевой командный пункт ЦАХАЛ в Кирье, где находилось все израильское военное и политическое руководство. Ответный удар Ирана по Израилю получил название «Операция «Суровое наказание». По данным пабликов, из 100 выпущенных ракет цели достигли около 10.
IRNA сообщает, что «жесткий ответ» начался, и Корпус стражей исламской революции выступит с официальным заявлением в ближайшие минуты.
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Армия обороны Израиля объявила, что с территории Ирана запущены ракеты в сторону еврейского государства. Населению рекомендовано укрыться от возможных ударов в защищенных убежищах.
«Только что Армия обороны Израиля зафиксировала ракеты, запущенные из Ирана в направлении территории государства Израиль», — сказано в срочном сообщении ведомства. ЦАХАЛ объявил, что оборонительные системы работают над предотвращением угроз. Населению Израиля рекомендуется оставаться в безопасных местах до поручения дальнейших инструкций.
«Продолжайте следовать инструкциям тылового командования», — подчеркивается в сообщении.
Израильские СМИ сообщают о взрывах в Тель-Авиве и окрестностях.
По информации иранских СМИ, ракеты были запущены из нескольких провинций.
June 13, 2025
June 13, 2025
June 13, 2025