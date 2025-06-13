Иран начал операцию против Израиля

ВС Ирана приступили к проведению операции против Израиля в ответ на удары по иранской территории, сообщают иранские СМИ.

Сирены воздушной тревоги прозвучали в ряде районов Израиля из-за ракетного обстрела из Ирана, в то же время сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Атакована штаб-квартира Министерства обороны Израиля в Тель-Авиве. Весь город в дыму после ракетной атаки, сообщают телеграм-каналы.

Порядка 5-7 иранских ракет упали на территории Израиля, сообщили израильские СМИ.

Более 150 ракет запущено по Израилю. Иранские ракеты атаковали ключевой командный пункт ЦАХАЛ в Кирье, где находилось все израильское военное и политическое руководство. Ответный удар Ирана по Израилю получил название «Операция «Суровое наказание». По данным пабликов, из 100 выпущенных ракет цели достигли около 10.

IRNA сообщает, что «жесткий ответ» начался, и Корпус стражей исламской революции выступит с официальным заявлением в ближайшие минуты.