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База беспилотников «Моссада» в центре Ирана: подробности атаки Израиля
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База беспилотников «Моссада» в центре Ирана: подробности атаки Израиля

Иран начал операцию против Израиля

видео; обновлено 22:35
22:35 889

ВС Ирана приступили к проведению операции против Израиля в ответ на удары по иранской территории, сообщают иранские СМИ.

Сирены воздушной тревоги прозвучали в ряде районов Израиля из-за ракетного обстрела из Ирана, в то же время сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Атакована штаб-квартира Министерства обороны Израиля в Тель-Авиве. Весь город в дыму после ракетной атаки, сообщают телеграм-каналы.

Порядка 5-7 иранских ракет упали на территории Израиля, сообщили израильские СМИ.

Более 150 ракет запущено по Израилю. Иранские ракеты атаковали ключевой командный пункт ЦАХАЛ в Кирье, где находилось все израильское военное и политическое руководство. Ответный удар Ирана по Израилю получил название «Операция «Суровое наказание». По данным пабликов, из 100 выпущенных ракет цели достигли около 10.

IRNA сообщает, что «жесткий ответ» начался, и Корпус стражей исламской революции выступит с официальным заявлением в ближайшие минуты.

* * * 

Армия обороны Израиля объявила, что с территории Ирана запущены ракеты в сторону еврейского государства. Населению рекомендовано укрыться от возможных ударов в защищенных убежищах.

«Только что Армия обороны Израиля зафиксировала ракеты, запущенные из Ирана в направлении территории государства Израиль», — сказано в срочном сообщении ведомства. ЦАХАЛ объявил, что оборонительные системы работают над предотвращением угроз. Населению Израиля рекомендуется оставаться в безопасных местах до поручения дальнейших инструкций.

«Продолжайте следовать инструкциям тылового командования», — подчеркивается в сообщении.

Израильские СМИ сообщают о взрывах в Тель-Авиве и окрестностях.

По информации  иранских СМИ, ракеты были запущены из нескольких провинций.

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