ЦАХАЛ опроверг сообщения о сбитом истребителе

Израильская армия опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что израильский истребитель был сбит над территорией Ирана, а его пилот якобы взят в плен.

«ЦАХАЛ отрицает информацию о сбитом над Ираном истребителе, а также о захваченных в плен израильских пилотах», — заявила представитель армейской пресс-службы.