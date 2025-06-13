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ЦАХАЛ опроверг сообщения о сбитом истребителе

обновлено 23:29
13 июня 2025, 23:29 2096

Израильская армия опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что израильский истребитель был сбит над территорией Ирана, а его пилот якобы взят в плен.

«ЦАХАЛ отрицает информацию о сбитом над Ираном истребителе, а также о захваченных в плен израильских пилотах», — заявила представитель армейской пресс-службы.

*** 23:07

Системы противовоздушной обороны Ирана сбили несколько израильских военных самолетов, в том числе два истребителя F-35, сообщает агентство Fars со ссылкой на военные источники.

Позднее армия Ирана официально подтвердила уничтожение двух истребителей F-16 и нескольких беспилотных летательных аппаратов. Об этом говорится в заявлении пресс-службы вооруженных сил страны.

Кроме того, в плен попали три израильских пилота, одна из которых — женщина, утверждают иранские СМИ. Подробности о её состоянии и местонахождении пока не раскрываются. 

Официальный Тель-Авив пока не комментировал сообщения иранских источников.

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