ЦАХАЛ опроверг сообщения о сбитом истребителе

Израильская армия опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что израильский истребитель был сбит над территорией Ирана, а его пилот якобы взят в плен.
«ЦАХАЛ отрицает информацию о сбитом над Ираном истребителе, а также о захваченных в плен израильских пилотах», — заявила представитель армейской пресс-службы.
*** 23:07
Системы противовоздушной обороны Ирана сбили несколько израильских военных самолетов, в том числе два истребителя F-35, сообщает агентство Fars со ссылкой на военные источники.
Позднее армия Ирана официально подтвердила уничтожение двух истребителей F-16 и нескольких беспилотных летательных аппаратов. Об этом говорится в заявлении пресс-службы вооруженных сил страны.
Кроме того, в плен попали три израильских пилота, одна из которых — женщина, утверждают иранские СМИ. Подробности о её состоянии и местонахождении пока не раскрываются.
Официальный Тель-Авив пока не комментировал сообщения иранских источников.