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Радиационная утечка в Иране

13 июня 2025, 23:22 1843

После ночных израильских ударов по ядерному центру в Натанзе (провинция Исфахан) внутри объекта произошел выброс радиации — в виде альфа-частиц.

Об этом сообщил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он отметил, что уровень радиации за пределами объекта остался в пределах нормы, а загрязнение внутри «можно контролировать с помощью защитных мер».

При этом власти Ирана отрицают серьезный ущерб. Руководитель Организации по атомной энергии страны Мохаммад Эслами заявил, что «утечки радиации, вызывающей беспокойство, нет», а удары повредили только наземную инфраструктуру. Оценка ущерба продолжается.

Ранее замглавы службы безопасности Исфахана также заверил, что сообщений о заражении нет. Однако МАГАТЭ предостерегло от атак на ядерные объекты, подчеркнув, что они угрожают международной безопасности и «никогда не должны происходить».

Тем временем командующий КСИР Мохаммад Пакпур пригрозил Израилю «адскими вратами» в ответ на гибель генерала Хосейна Салами и других высокопоставленных военных и ученых.

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