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База беспилотников «Моссада» в центре Ирана: подробности атаки Израиля

Наземный урановый завод в Иране уничтожен

13 июня 2025, 23:53 637

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что наземный завод в Натанзе, где Иран производил уран, обогащенный до 60%, был уничтожен.

При этом признаков атаки на подземные цеха не зафиксировано, однако повреждения электроинфраструктуры могли затронуть центрифуги.

«Внутри ядерных объектов в Натанзе выявлено радиологическое и химическое загрязнение», — отметил Гросси. В то же время уровень радиации за пределами объекта остается в норме, подчеркнули в агентстве.

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