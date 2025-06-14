Вырывая зубы Тегерану, Израиль спасает человечество

Для того, чтобы понимать израильскую операцию «Народ как лев» и выработать к ней правильное отношение, необходимо определиться с контекстом. Да, безусловно удары по иранским ядерным и военным объектам носят со стороны Израиля характер защитных мер, ведь из Тегерана неоднократно звучали угрозы уничтожить еврейское государство. Трагедия 7 октября 2023 года, показательная резня, устроенная иранскими прокси ХАМАС, ярко продемонстрировала, что это не пустые слова. По данным МАГАТЭ, к 31 мая Иран за три месяца резко, вдвое нарастил количество высоко обогащенного урана, доведя его до 409 килограммов. Этого достаточно для создания в короткие сроки около десяти боевых зарядов. Игры Тегерана с Вашингтоном в новую ядерную сделку, под прикрытием которых шли работы по созданию атомного оружия, могли очень плохо закончиться для Израиля, да и для США тоже, поскольку пришлось бы иметь дело с еще одной страной-террористом, заполучившей ядерное оружие.

На недавних сенатских слушаниях состоялся примечательный разговор сенатора Линдси Грэма и двух высших военных руководителей США – главы Пентагона Пита Хэгсета и председателя Объединённого комитета начальников штабов генерала Дэна Кейна. Грэм: Согласны ли вы, что мир как бы недооценил Гитлера в 20-30-х? Хегсет: Явно не понимал масштаб угрозы, да. Грэм: Как бы парень написал книгу "Я хочу убить всех евреев", и никто ему не поверил. Помните это? Генерал Кейн, это справедливое утверждение? Кейн: Да, сэр. Грэм: Опасность в том, что 50 миллионов человек убьют. Теперь к Ирану. Они говорят, что хотят убить всех евреев, вы согласны? Хегсет: Я считаю, что они подразумевают то, о чём говорят. Да, сенатор. Грэм: Вы согласны с этим, генерал Кейн? Кейн: Сэр, я думаю у них есть некоторая повестка, в самом деле... Грэм: В эту повестку входит применение ядерного оружия против Израиля? Кейн: Сэр, я думаю, потенциально могут. Грэм: Если у них будет ядерное оружие, они применят его против Израиля, согласно вашей профессиональной военной оценке?

Кейн: Сэр, я думаю, они используют это для давления на Израиль, я не знаю, применят ли они его. Грэм: Это как – 50 на 50, 60 на 40, 70 на 30? Какова вероятность? Кейн: Я не знаю, сколько это в процентах. Грэм: Что думает Израиль? Кейн: Сэр, я думаю, они думают, что это потенциально возможно. Грэм: Что вы думаете, министр? Если у Ирана будет ядерное оружие, они применят его, чтобы вынести Израиль? Хегсет: Я думаю, что Израиль так считает, и это вполне понятно, что это экзистенциальная угроза их существованию. Грэм: А вы как считаете? Хегсет: Ну… Если это попадёт в руки нежелательного иранца, клерика или радикала, то они могут стремиться к применению.