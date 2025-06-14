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База беспилотников «Моссада» в центре Ирана: подробности атаки Израиля
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База беспилотников «Моссада» в центре Ирана: подробности атаки Израиля

Вырывая зубы Тегерану, Израиль спасает человечество

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Фарид Исаев, автор haqqin.az
00:37 1697

Для того, чтобы понимать израильскую операцию «Народ как лев» и выработать к ней правильное отношение, необходимо определиться с контекстом. Да, безусловно удары по иранским ядерным и военным объектам носят со стороны Израиля характер защитных мер, ведь из Тегерана неоднократно звучали угрозы уничтожить еврейское государство. Трагедия 7 октября 2023 года, показательная резня, устроенная иранскими прокси ХАМАС, ярко продемонстрировала, что это не пустые слова.

По данным МАГАТЭ, к 31 мая Иран за три месяца резко, вдвое нарастил количество высоко обогащенного урана, доведя его до 409 килограммов. Этого достаточно для создания в короткие сроки около десяти боевых зарядов. Игры Тегерана с Вашингтоном в новую ядерную сделку, под прикрытием которых шли работы по созданию атомного оружия, могли очень плохо закончиться для Израиля, да и для США тоже, поскольку пришлось бы иметь дело с еще одной страной-террористом, заполучившей ядерное оружие.

К 31 мая Иран за три месяца резко, вдвое нарастил количество высоко обогащенного урана, доведя его до 409 килограммов

На недавних сенатских слушаниях состоялся примечательный разговор сенатора Линдси Грэма и двух высших военных руководителей США – главы Пентагона Пита Хэгсета и председателя Объединённого комитета начальников штабов генерала Дэна Кейна.

Грэм: Согласны ли вы, что мир как бы недооценил Гитлера в 20-30-х?

Хегсет: Явно не понимал масштаб угрозы, да.

Грэм: Как бы парень написал книгу "Я хочу убить всех евреев", и никто ему не поверил. Помните это? Генерал Кейн, это справедливое утверждение?

Кейн: Да, сэр.

Грэм: Опасность в том, что 50 миллионов человек убьют. Теперь к Ирану. Они говорят, что хотят убить всех евреев, вы согласны?

Хегсет: Я считаю, что они подразумевают то, о чём говорят. Да, сенатор.

Грэм: Вы согласны с этим, генерал Кейн?

Кейн: Сэр, я думаю у них есть некоторая повестка, в самом деле...

Грэм: В эту повестку входит применение ядерного оружия против Израиля?

Кейн: Сэр, я думаю, потенциально могут.

Грэм: Если у них будет ядерное оружие, они применят его против Израиля, согласно вашей профессиональной военной оценке?

Справедливые вопросы сенаторы Грэма

Кейн: Сэр, я думаю, они используют это для давления на Израиль, я не знаю, применят ли они его.

Грэм: Это как – 50 на 50, 60 на 40, 70 на 30? Какова вероятность?

Кейн: Я не знаю, сколько это в процентах.

Грэм: Что думает Израиль?

Кейн: Сэр, я думаю, они думают, что это потенциально возможно.

Грэм: Что вы думаете, министр? Если у Ирана будет ядерное оружие, они применят его, чтобы вынести Израиль?

Хегсет: Я думаю, что Израиль так считает, и это вполне понятно, что это экзистенциальная угроза их существованию.

Грэм: А вы как считаете?

Хегсет: Ну… Если это попадёт в руки нежелательного иранца, клерика или радикала, то они могут стремиться к применению.

Иран готовился ко второму Холокосту

Грэм: А там сейчас не радикальный клерик?

Хегсет: Ну... прямо сейчас да.

Грэм: Я просто хочу, чтобы все задумались: давайте не делать то, что мы делали в 30-х. Они применят ядерное оружие, если получат его.

Это довольно несложный ход мысли. Иран постоянно говорит о стремлении уничтожить Израиль. Ядерное оружие позволило бы ему осуществить это стремление. Но применение ядерного оружия означает больше, чем смертельное поражение одной страны от удара другой. На иранский ядерный удар по Израилю вынуждены были бы реагировать Соединенные Штаты, его главный стратегический партнер. Ящик Пандоры оказался бы открыт, последствия – непредсказуемы.

Поэтому, защищая себя, вырывая ядерные зубы Тегерану, Израиль спасает человечество, включая сам Иран, от террористической ядерной угрозы. Это в полной мере историческая миссия. Как тут не пожелать израильскому «льву» успеха?

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