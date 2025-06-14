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Нетаньяху обратился к «гордому иранскому народу»: «Это ваш шанс»

01:10 685

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху записал видеообращение к народу Ирана, в котором заявил, что его страна не считает иранцев врагами, и предложил им восстать против правительства исламской республики.

«Исламский режим, который угнетает вас почти 50 лет, угрожает уничтожить нашу страну, Государство Израиль. Цель операции Израиля - устранить ядерную и ракетную угрозу со стороны исламского режима. Двигаясь к достижению нашей цели, мы также расчищаем вам путь, чтобы вы добились свободы», - сказал премьер Израиля.

По оценке Нетаньяху, после ударов Израиля по Ирану власти исламской республики «слабы как никогда». «Это ваша возможность встать, чтобы ваши голоса были услышаны», - считает премьер Израиля. «Иранскому народу пришло время объединиться вокруг своего флага и исторического наследия, встав на борьбу за свободу от злого режима угнетателей», - добавил он.

«Гордый народ Ирана! — заявил Нетаньяху. — Мы находимся в разгаре одной из величайших военных операций в истории — операции «Народ как лев». Режим аятолл, который угнетает вас уже почти 50 лет, угрожает уничтожить Израиль. Наша цель — предотвратить угрозу, которую представляет собой ядерная программа и ракетный арсенала Ирана».

Нетаньяху напомнил, что ЦАХАЛ ликвидировал за сутки главу КСИР и верхушку генералитета, а также ведущих ученых-ядерщиков. Самый важный объект по обогащению урана тоже уничтожен, как и часть арсенала баллистических ракет.

Нетаньяху произнес несколько лозунгов на фарси, а также вспомнил о тысячелетней истории, связывающей Израиль и Иран: «Как я говорил вчера и много раз до этого, борьба Израиля - это не борьба с иранским народом. Мы ведем борьбу с кровожадным исламским режимом, который угнетает вас и ввергает вас в нищету. Народы Ирана и Израиля дружили со времен Кира Великого (персидский царь, правивший в 559-530 гг. до н. э)».

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