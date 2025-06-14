Постпред России обвиняет Израиль

Опасная эскалация на Ближнем Востоке происходит из-за Израиля, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН.

По словам российского постпреда, действия Израиля «подталкивают регион к масштабной ядерной катастрофе» и ставят его на грань большой войны. «Тревогу вызывают возможные радиологические последствия поражения ядерных объектов», — подчеркнул он.

«В ночь на 13 июня Израиль нанес серию масштабных ударов по территории Исламской Республики Иран... Эта ничем не спровоцированная атака, как бы Израиль ни утверждал обратное, представляет собой грубое нарушение Устава ООН и норм международного права»,— сказал господин Небензя

На заседании Совбеза глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил об уничтожении части завода в Натанзе, где Иран обогащал уран.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев» против Ирана в связи с тем, что исламская республика приблизилась к созданию ядерного оружия. Были атакованы ядерные, военные объекты, места нахождения высокопоставленных военных.