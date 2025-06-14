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Иран обвинил Израиль в развязывании войны

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Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что действия Израиля «равносильны объявлению войны». Такое заявление он сделал на экстренном заседании Совета Безопасности ООН.

«Мы не забудем, что наши люди погибли в результате израильских атак с использованием американского оружия. Эти действия равносильны объявлению войны», — сказал дипломат.

По его словам, в результате израильских ударов в Иране погибли 78 человек, ещё более 230 получили ранения. Среди пострадавших — женщины и дети.

Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи также обвинил Израиль в развязывании войны и пообещал, что Тегеран ответит.

«Все считают, что против Израиля нужно применить силу. И сила будет применена. Пусть не думают, что они ударили — и всё. Войну начали они», — заявил Хаменеи.

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