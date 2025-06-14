Иран обвинил Израиль в развязывании войны

«Мы не забудем, что наши люди погибли в результате израильских атак с использованием американского оружия. Эти действия равносильны объявлению войны», — сказал дипломат.

Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что действия Израиля «равносильны объявлению войны». Такое заявление он сделал на экстренном заседании Совета Безопасности ООН.

По его словам, в результате израильских ударов в Иране погибли 78 человек, ещё более 230 получили ранения. Среди пострадавших — женщины и дети.

Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи также обвинил Израиль в развязывании войны и пообещал, что Тегеран ответит.

«Все считают, что против Израиля нужно применить силу. И сила будет применена. Пусть не думают, что они ударили — и всё. Войну начали они», — заявил Хаменеи.