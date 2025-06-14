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База беспилотников «Моссада» в центре Ирана: подробности атаки Израиля
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База беспилотников «Моссада» в центре Ирана: подробности атаки Израиля

Иран заявил об ударах по военным центрам и авиабазам Израиля

01:55 574

Иран в ходе операции «Правдивое обещание-3» атаковал израильские военные центры и авиабазы, а также военно-промышленные объекты. Об этом говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции.

В тексте, который приводит пресс-служба КСИР, утверждается, что иранские военные «нанесли удары по военным центрам и авиабазам, с которых были предприняты преступные нападения [на Иран], а также по военно-промышленным объектам, которые использовались армией противника для производства ракет, военной техники и оружия для совершения преступлений против сопротивляющихся народов региона, особенно угнетенного народа Палестины и Газы». Отмечается, что иранским ударам подверглись и «другие военные цели» на израильских территориях.

В заявлении также утверждается, что десятки ракет, запущенных Ираном по Израилю, поразили намеченные цели, а противник «не смог отразить волны иранских ракетных атак», хотя и заявляет об обратном.

Иранские военные в ходе атаки на Израиль нанесли удары по более чем 150 целям, включая авиабазы, где размещались истребители F-35, F-16 и F-15, сообщил командующий Корпусом стражей исламской революции генерал Ахмад Вахиди.

«Отчеты, спутниковые снимки и разведывательные данные свидетельствуют о том, что десятки баллистических ракет эффективно поразили намеченные цели», - отмечается в заявлении, которое приводит пресс-служба КСИР.

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