Иран заявил об ударах по военным центрам и авиабазам Израиля

Иран в ходе операции «Правдивое обещание-3» атаковал израильские военные центры и авиабазы, а также военно-промышленные объекты. Об этом говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции.

В тексте, который приводит пресс-служба КСИР, утверждается, что иранские военные «нанесли удары по военным центрам и авиабазам, с которых были предприняты преступные нападения [на Иран], а также по военно-промышленным объектам, которые использовались армией противника для производства ракет, военной техники и оружия для совершения преступлений против сопротивляющихся народов региона, особенно угнетенного народа Палестины и Газы». Отмечается, что иранским ударам подверглись и «другие военные цели» на израильских территориях.