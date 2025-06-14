Карлсон обвинил Трампа в соучастии в атаках Израиля на Иран

Президент США Дональд Трамп знал о планах Израиля нанести удары по Ирану и, по сути, является соучастником этих военных действий.

«Трамп признал, что был в курсе плана правительства Нетаньяху по нанесению превентивного удара, когда заявил об этом в интервью Fox News. Это значит, что атака не стала для него сюрпризом. Более того, он надеется использовать произошедшее как рычаг в переговорах с Ираном по ядерной программе», — говорится в письме.

Авторы заявления подчёркивают, что, хотя американские военные напрямую не участвовали в атаке, многолетнее финансирование и поставки оружия Израилю делают США соучастниками событий.

«Вашингтон знал об этих ударах и помог Израилю их осуществить. И теперь стоит задать вопрос: как всё это служит интересам самих Соединённых Штатов? Мы не нашли ни одного ответа», — заключили авторы.

Израиль начал операцию «Восстающий лев» в ночь на 13 июня, атаковав более 100 целей в Иране, включая ядерные объекты. В ответ иранский Корпус стражей исламской революции ударил по десяткам целей на территории Израиля, включая военные объекты и здание Минобороны в Тель-Авиве.