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База беспилотников «Моссада» в центре Ирана: подробности атаки Израиля
Новость дня
База беспилотников «Моссада» в центре Ирана: подробности атаки Израиля

Сильные взрывы в Тель-Авиве: 63 раненых, 1 погибший

иранская атака: 02:54
Отдел информации
02:24 1162

Очевидцы сообщают, что одна из иранских ракет поразила стратегический объект в центре Израиля. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на очевидцев.

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Иранские СМИ сообщают о поражении порта Хайфа на северо-западе Израиля.

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В Тель-Авиве слышны взрывы, работает ПВО. В Гуш-Дане упало две иранские ракеты.

Об этом сообщают израильские СМИ.

Ранее командующий КСИР подчеркнул, что ответы иранских ВС на атаки Израиля продолжатся столько, сколько потребуется.

Несмотря на предупреждения некоторые израильтяне не успели спрятаться в бомбоубежище во время атаки иранских ракет по Тель-Авиву

Во время этой атаки пострадали несколько человек.

Число раненых в Израиле достигло 63. Часть из них - в критическом состоянии. Сообщается об одном погибшем.

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