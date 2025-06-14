Цена на нефть может подскочить до 130 долларов

Мировые цены на нефть, по прогнозам, могут вырасти до $110-130 за баррель в случае попыток блокады Ираном и йеменскими хуситами проливов на Ближнем Востоке. Такое мнение в своем телеграм-канале высказал российский сенатор Алексей Пушков.

Он отметил, что о возможности перекрытия Ормузского залива Ираном и Бад-эль-Мандебского пролива хуситами сообщают иранские телеканалы.

"В случае, если это произойдет, мировой рынок нефти будет дестабилизирован, а цены на нефть пойдут резко вверх. Пока за кадром остается осуществимость такого перекрытия, особенно в части Баб-эль-Мандебского пролива, но даже частичные перебои с поставками нефти через Персидский залив в условиях войны приведут к существенному росту мировых цен на нефть - по прогнозам, до $110 или даже до $130 за баррель", - написал сенатор.