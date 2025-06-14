USD 1.7000
EUR 1.9592
RUB 2.1249
Подписаться на уведомления
Новые взрывы в Тегеране
Новость дня
Новые взрывы в Тегеране

Второй день чемпионата мира: Азербайджан против Бразилии и Кипра

Отдел спорта
04:16 151

Сегодня на чемпионате мира по дзюдо в Будапеште будет разыграно еще два комплекта медалей.

От Азербайджана на татами выйдут победитель февральского турнира «Большого шлема» в Париже Руслан Пашаев (66 кг) и призер молодежных чемпионатов Европы Гюльтадж Мамедалиева (52 кг). Руслана в 1/32 финала ждет встреча с бразильцем Рональдом Лимой, а Гюльтадж поборется на этой стадии с киприоткой Софией Асвестой.

Напомним, вчера, в первый день чемпионата мира, выступили три представителя Азербайджана - Ахмед Юсифов (60 кг), Кенуль Алиева (48 кг) и Лейла Алиева (48 кг). Ахмед и Кенуль проиграли в первых поединках, а Лейла - во втором раунде. При этом Юсифову явно не повезло с жеребьевкой: его обидчик японец Рюдзю Нагаяма затем завоевал золото.

Всего Азербайджан в личных соревнованиях чемпионата мира в Будапеште представят 13 спортсменов. Впервые после триумфа на Олимпиаде в Париже на татами выйдет действующий чемпион мира Хидаят Гейдаров (73 кг). Поборется в столице Венгрии и другой наш олимпионик Зелим Коцоев (100 кг), также победивший на прошлогоднем ЧМ.

Сильные взрывы в Тель-Авиве: 63 раненых, 1 погибший
Сильные взрывы в Тель-Авиве: 63 раненых, 1 погибший иранская атака: 03:40
03:40 2755
Атака на посольство США
Атака на посольство США
02:57 2022
Нетаньяху обратился к «гордому иранскому народу»: «Это ваш шанс»
Нетаньяху обратился к «гордому иранскому народу»: «Это ваш шанс»
01:10 2540
Вырывая зубы Тегерану, Израиль спасает человечество
Вырывая зубы Тегерану, Израиль спасает человечество главная тема
00:37 3232
Наземный завод по производству урана в Иране уничтожен
Наземный завод по производству урана в Иране уничтожен обновлено 01:32
01:32 3972
Иран подтверждает утечку на ядерном объекте
Иран подтверждает утечку на ядерном объекте обновлено 00:33
00:33 5573
ЦАХАЛ опроверг сообщения о сбитом истребителе
ЦАХАЛ опроверг сообщения о сбитом истребителе обновлено 23:29
13 июня 2025, 23:29 3565
Тайна ночной атаки: Иран поднес нож к горлу Израиля
Тайна ночной атаки: Иран поднес нож к горлу Израиля haqqin.az из Иерусалима; все еще актуально
13 июня 2025, 14:32 10810
ЦАХАЛ уничтожил иранскую военную базу «Тебриз»
ЦАХАЛ уничтожил иранскую военную базу «Тебриз» видео; обновлено 01:01
01:01 24711
Хаменеи грозит сделать Израиль беспомощным
Хаменеи грозит сделать Израиль беспомощным
13 июня 2025, 21:40 3794
Путин осудил Израиль и соболезнует Ирану
Путин осудил Израиль и соболезнует Ирану
13 июня 2025, 21:21 3828

ЭТО ВАЖНО

Сильные взрывы в Тель-Авиве: 63 раненых, 1 погибший
Сильные взрывы в Тель-Авиве: 63 раненых, 1 погибший иранская атака: 03:40
03:40 2755
Атака на посольство США
Атака на посольство США
02:57 2022
Нетаньяху обратился к «гордому иранскому народу»: «Это ваш шанс»
Нетаньяху обратился к «гордому иранскому народу»: «Это ваш шанс»
01:10 2540
Вырывая зубы Тегерану, Израиль спасает человечество
Вырывая зубы Тегерану, Израиль спасает человечество главная тема
00:37 3232
Наземный завод по производству урана в Иране уничтожен
Наземный завод по производству урана в Иране уничтожен обновлено 01:32
01:32 3972
Иран подтверждает утечку на ядерном объекте
Иран подтверждает утечку на ядерном объекте обновлено 00:33
00:33 5573
ЦАХАЛ опроверг сообщения о сбитом истребителе
ЦАХАЛ опроверг сообщения о сбитом истребителе обновлено 23:29
13 июня 2025, 23:29 3565
Тайна ночной атаки: Иран поднес нож к горлу Израиля
Тайна ночной атаки: Иран поднес нож к горлу Израиля haqqin.az из Иерусалима; все еще актуально
13 июня 2025, 14:32 10810
ЦАХАЛ уничтожил иранскую военную базу «Тебриз»
ЦАХАЛ уничтожил иранскую военную базу «Тебриз» видео; обновлено 01:01
01:01 24711
Хаменеи грозит сделать Израиль беспомощным
Хаменеи грозит сделать Израиль беспомощным
13 июня 2025, 21:40 3794
Путин осудил Израиль и соболезнует Ирану
Путин осудил Израиль и соболезнует Ирану
13 июня 2025, 21:21 3828
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться