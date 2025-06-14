Второй день чемпионата мира: Азербайджан против Бразилии и Кипра

Сегодня на чемпионате мира по дзюдо в Будапеште будет разыграно еще два комплекта медалей.

От Азербайджана на татами выйдут победитель февральского турнира «Большого шлема» в Париже Руслан Пашаев (66 кг) и призер молодежных чемпионатов Европы Гюльтадж Мамедалиева (52 кг). Руслана в 1/32 финала ждет встреча с бразильцем Рональдом Лимой, а Гюльтадж поборется на этой стадии с киприоткой Софией Асвестой.

Напомним, вчера, в первый день чемпионата мира, выступили три представителя Азербайджана - Ахмед Юсифов (60 кг), Кенуль Алиева (48 кг) и Лейла Алиева (48 кг). Ахмед и Кенуль проиграли в первых поединках, а Лейла - во втором раунде. При этом Юсифову явно не повезло с жеребьевкой: его обидчик японец Рюдзю Нагаяма затем завоевал золото.

Всего Азербайджан в личных соревнованиях чемпионата мира в Будапеште представят 13 спортсменов. Впервые после триумфа на Олимпиаде в Париже на татами выйдет действующий чемпион мира Хидаят Гейдаров (73 кг). Поборется в столице Венгрии и другой наш олимпионик Зелим Коцоев (100 кг), также победивший на прошлогоднем ЧМ.