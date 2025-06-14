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Новые взрывы в Тегеране
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Новые взрывы в Тегеране

Иран назвал «бессмысленными» переговоры с Америкой

08:03 822

Иран считает, что после израильской атаки переговоры между Вашингтоном и Тегераном по урегулированию кризиса вокруг иранской ядерной программы стали «бессмысленными».

Об этом заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства Исламской Республики Эсмаил Багаи.

«Другая сторона (США) действовала таким образом, что диалог стал бессмысленным. Нельзя заявлять о готовности к переговорам и одновременно координировать действия, позволяя сионистскому режиму наносить удары по территории Ирана», - цитирует дипломата агентство Tasnim.

С апреля США и Иран ведут непрямые переговоры по ядерному досье при посредничестве Омана. Шестой раунд переговоров должен состояться в Маскате в воскресенье, однако после израильских ударов его проведение оказалось под вопросом.

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