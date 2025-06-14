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Новые взрывы в Тегеране
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Новые взрывы в Тегеране

Иран пригрозил странам — союзникам Израиля

08:16 1829

Иранские военные намерены усилить атаки на Израиль и готовы нанести удары по расположенным на Ближнем Востоке базам тех стран, которые решат встать на защиту еврейского государства.

Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на иранского чиновника.

«Любая страна, которая попытается защитить этот режим от действий Ирана, увидит, как ее региональные базы и позиции станут новыми целями», - пригрозил иранский чиновник, отметив, что Тегеран оставляет за собой право «решительно ответить этому режиму» и намерен усилить атаки на Израиль.

Израиль в ночь на 13 июня начал операцию «Восстающий лев», направленную против иранской ядерной программы. В Армии обороны Израиля сообщили, что 200 истребителей атаковали более 100 целей на территории Ирана, в том числе ядерные объекты. Вечером 13 июня иранский Корпус стражей исламской революции сообщил, что Иран в ответ атаковал ракетами десятки целей на территории Израиля, в том числе военные объекты и авиабазы, ударив, в частности, по зданию Министерства обороны в Тель-Авиве.

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