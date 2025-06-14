Удары Израиля по стратегическим городам Ирана

Израиль атаковал город Хамадан - административный центр одноименной провинции на западе Ирана, сообщило иранское агентство Nournews.

Информация о последствиях атаки не приводится. На территории провинции расположена иранская военная база Ножех, которая накануне уже подвергалась израильским ударам.

ЦАХАЛ сообщил, что ВВС Израиля продолжают наносить удары по иранским целям для нейтрализации угроз. В иранском Исфахане уничтожен завод по производству металлического урана, сообщили в субботу, 14 июня, в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Также в Исфахане была поражена ядерная лаборатория.