Удар по иранской военной элите: атака Израиля застала Иран врасплох

По их сведениям, Иран разрабатывал план действий на случай провала переговоров с Вашингтоном, за которым могла последовать атака Израиля. Однако руководство Исламской Республики воспринимало сообщения о скором израильском нападении как попытку надавить на Тегеран и добиться от него уступок за столом переговоров.

Тегеран не ожидал, что Израиль станет наносить удары до запланированного на воскресенье, 15 июня, шестого раунда переговоров Ирана и США по ядерной программе Исламской Республики. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

Источники газеты считают, что уверенность Ирана в том, что еврейское государство не приступит к нанесению ударов до воскресенья, привела к тому, что требуемые меры предосторожности были проигнорированы. В частности, накануне израильской атаки представители иранского военного командования не укрывались в убежищах, а находились в собственных домах. Кроме того, главнокомандующий ВКС Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде и ряд военнослужащих высокого ранга проигнорировали запрет на собрания в одном месте и были убиты в результате удара Израиля по военной базе, на территории которой они проводили экстренное совещание.

BBC в своей публикации отмечает, что удар Израиля по Ирану стал не только более масштабным и интенсивным, чем две предыдущие военные операции, проведенные в прошлом году. Это не только нанесение ударов по ракетным базам Ирана и, таким образом, по его способности нанести мощный ответный удар, но и атаки с целью устранения ключевых членов иранского руководства.

Такая стратегия вывода из строя высокопоставленных деятелей «Хезболлы» имела разрушительные последствия для этой группировки и ее способности осуществлять эффективные ответные действия, пишет BBC.

Убийство главы Корпуса стражей исламской революции Хоссейна Салами и нескольких ведущих иранских ученых-ядерщиков в первые же часы операции, которая, по словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, может продлиться несколько дней, нанесло беспрецедентный ущерб элите Ирана.

В воскресенье должен был начаться шестой раунд переговоров между США и Ираном по ядерной программе Тегерана. При этом сигналы о том, какого прогресса удалось добиться в ходе этих переговоров, были весьма противоречивы.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху же мог решить, что настал решающий момент, и необходимо гарантировать, чтобы сделке с Ираном, которую он считал неприемлемой, не был дан ход.

«Он и его советники, возможно, почувствовали, что не только Иран, но и его союзники в регионе и, в частности «Хезболла», ослаблены в военном отношении до такой степени, что угроза, которую они когда-то представляли, теперь уже не столь сильна. Ближайшие часы и дни покажут, так ли это или же Израиль допустил опасный просчет», - говорится в публикации.