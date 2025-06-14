Трамп и Зеленский не встретятся на саммите НАТО, чтобы не поссориться

Как сообщает The Telegraph, взаимодействие между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским будет ограничено из-за риска публичной ссоры.

Организаторы саммита НАТО в Гааге тщательно планируют протокол, чтобы не допустить конфликтов президента США Дональда Трампа с другими лидерами.

Также не будет никаких встреч Контактной группы по вопросам обороны Украины, которая координирует военную помощь Запада Киеву, или «коалиции желающих» - англо-французской инициативы по контролю за прекращением огня.

Издание также отмечает, что НАТО планирует вручить Дональду Трампу одностраничное коммюнике на саммите в Гааге, чтобы избежать публичных споров между президентом США и другими лидерами альянса.

Этот документ станет самым сжатым за последние годы - всего пять-шесть абзацев, в которых пойдет речь в основном об увеличении оборонных расходов до 5% ВВП, что является главным требованием Трампа.

«На этот раз мы собираемся сделать еще более короткий текст. Один лист бумаги, и он должен состоять из пяти абзацев», - отметил высокопоставленный дипломат НАТО.

Коммюнике сохранит лишь самые основные тезисы: Россию признают «угрозой», а Украине предоставят общую поддержку, однако без упоминания о «необратимом пути к членству».

Такое упрощение имеет четкую политическую подоплеку: избежать раздражения Трампа. Его штаб настаивает на краткости документов, и эта тактика уже применялась во время лондонского саммита НАТО в 2019 году.

Саммит НАТО состоится 24-25 июня 2025 года в конференц-центре World Forum в Гааге. Это будет первый саммит НАТО в Нидерландах и одновременно первый под председательством нового генерального секретаря Марка Рютте.