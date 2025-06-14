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Новые взрывы в Тегеране
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Новые взрывы в Тегеране

Последствия удара Ирана по Тель-Авиву

фото
10:37 3306

Кадры последствий массированных ракетных атак Ирана по Тель-Авиву.

Командующий тылом округа Тель-Авива заявил, что материальный ущерб от иранских ракет «огромен», хотя раненых относительно немного.

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Неожиданное заявление Тегерана по переговорам с Америкой обновлено 11:18
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Последствия удара Ирана по Тель-Авиву
Последствия удара Ирана по Тель-Авиву фото
10:37 3307
Удар по иранской военной элите: атака Израиля застала Иран врасплох
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Генсек ООН: Ребята, давайте жить дружно
Генсек ООН: Ребята, давайте жить дружно явление Христа народу
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