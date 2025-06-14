Последствия удара Ирана по Тель-Авиву

Кадры последствий массированных ракетных атак Ирана по Тель-Авиву.
Командующий тылом округа Тель-Авива заявил, что материальный ущерб от иранских ракет «огромен», хотя раненых относительно немного.
Кадры последствий массированных ракетных атак Ирана по Тель-Авиву.
Командующий тылом округа Тель-Авива заявил, что материальный ущерб от иранских ракет «огромен», хотя раненых относительно немного.
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