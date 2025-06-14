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Новые взрывы в Тегеране
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Новые взрывы в Тегеране

В Конгрессе блокируют военную помощь Украине

10:56 1306

Комитет по ассигнованиям нижней палаты Конгресса США отклонил поправку к проекту о военных расходах, которая предполагала выделение $300 млн на помощь Украине, пишет издание Breaking Defence.

По информации журналистов, конгрессмены  более часа спорили по поводу данной поправки.

«Эта мера... была отклонена в ходе голосования», — говорится в материале.

В статье приводятся слова председателя комитета по ассигнованиям, республиканца Тома Коула. Как он сказал, одобрение поправки о предоставлении Киеву дополнительного финансирования могло поставить под угрозу поддержку всего законопроекта со стороны членов Республиканской партии.

Ранее министр обороны США Пит Хегсет заявил о планах американских властей сократить средства, предназначенные для закупки нового оружия для поставок на Украину, в бюджете на 2026 финансовый год.

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