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Мероприятие в «Азерэнержи», посвященное Дню национального спасения

11:40 182

В Главном управленческом, научном, образовательном и лабораторном комплексе ОАО «Азерэнержи» состоялось мероприятие, посвященное 15 июня - Дню национального спасения.

Согласно сообщению пресс-службы ОАО, в рамках мероприятия были организованы лекции и практические занятия для студентов факультета «Электроэнергетика» высших учебных заведений Азербайджана. Были проведены мастер-классы на темы прошлого и будущего энергетики, цифровых энергетических сетей. Кроме того, в лабораториях и учебных центрах студентам была создана возможность для практических занятий.

Официальная часть мероприятия началась с возложения цветов к бюсту общенационального лидера Гейдара Алиева. Затем был показан фильм «Гейдар Алиев и энергетика».

Первый вице-президент Национальной академии наук Азербайджана академик Ариф Гашимов рассказал о роли Гейдара Алиева в развитии электроэнергетической системы Азербайджана. В свою очередь директор Национального музея истории Азербайджана академик Наиля Велиханлы поведала о вкладе Гейдара Алиева в концепцию устойчивого развития. Фархад Джаббаров рассказал о значимости возвращения Гейдара Алиева к политической власти в истории азербайджанской государственности. А декан факультета «Энергетика» Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности профессор Айдын Алиев - о беспрецедентных заслугах общенационального лидера в области энергетики.

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