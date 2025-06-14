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Новые взрывы в Тегеране
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Новые взрывы в Тегеране

В Иране обрушился жилой дом после удара Израиля: погибли 60 человек, 20 из них — дети

11:59 477

После удара Израиля обрушилось здание в городе Шахид Чамран на юго-западе Ирана, погибли 60 жителей, включая 20 детей. Об этом сообщило иранское государственное ТВ.

Напомним, что Израиль в ночь на 13 июня нанес удар по военной и ядерной инфраструктуре Ирана. В результате погибли высокопоставленные военные, ученые, а также, согласно сообщениям иранских агентств, мирные жители. В ответ на авиаудары Иран запустил по Израилю беспилотники.

Жертвами атак Израиля, по заявлению властей Ирана, стали 78 человек, более 320 получили ранения. Среди погибших — военное руководство Ирана, ученые, вовлеченные в ядерную программу страны, а также мирные жители.

В Иране обрушился жилой дом после удара Израиля: погибли 60 человек, 20 из них — дети
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