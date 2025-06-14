В Иране заявили об «ограниченном уроне» на атомном объекте Фордо

Иранские специалисты зафиксировали «ограниченный урон» после ударов Израиля по заводу по обогащению урана Фордо, сообщает в субботу агентство Mehr.

«На территории объекта Фордо зафиксировали ограниченный урон в нескольких места‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌х», - утверждает представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди.

По его словам, из пострадавших частей завода уже вывезли все оборудование: «Существенного ущерба не было, угрозы утечек опасных веществ нет», - уверяет Камальванди.

13 июня иранские СМИ сообщали, что армия Израиля предприняла попытку атаковать иранский ядерный центр Фордо, расположенный рядом с городом Кум. Утверждалось, что, несмотря на то что израильская сторона осуществила два ракетных удара по городу Кум, никаких повреждений ядерному центру нанесено не было.