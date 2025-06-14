Экс-премьер Армении под домашним арестом

Суд избрал домашний арест мерой пресечения в отношении бывшего премьер-министра Армении Овика Абрамяна. Об этом сообщил его адвокат Ерем Саркисян.

Следственный орган ходатайствовал об аресте бывшего премьера, однако суд отклонил его и избрал другую меру пресечения.

Как сообщил адвокат, суд по избранию меры пресечения длился семь часов. Защита детально представила свои аргументы и напомнила, что ранее в отношении политика была применена подписка о невыезде, которую он не нарушал и не препятствовал следствию. Адвокат настаивал, что применение ареста незаконно.

Накануне Антикоррупционный комитет задержал экс-премьера Армении Овика Абрамяна.

Напомним, Овик Абрамян занимал пост премьер-министра Армении в 2014-2016 гг. Был также спикером парламента Армении – 2012-2014 гг.