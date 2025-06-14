Украинцы ударили по российским заводам: производили взрывчатые вещества

Силы обороны Украины в ночь на субботу, 14 июня, поразили на территории России два объекта военно-промышленного комплекса, заявили в Генштабе ВСУ.

Утверждается, что поражены мощности Новокуйбышевского завода катализаторов (ННК) в Самарской области РФ. Генштаб ВСУ сообщает, что это ведущее предприятие по производству компонентов взрывчатых веществ. В районе промышленной зоны зафиксированы взрывы и пожар.

Также Силы обороны Украины атаковали Невинномысск в Ставропольском крае РФ, где также производятся химические компоненты для взрывчатых веществ, боеприпасов и ракетного топлива. Известно о серии взрывов и работе противовоздушной обороны РФ.

Удары нанесли подразделения Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны. Результаты поражения уточняются.