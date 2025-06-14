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Новые взрывы в Тегеране
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Новые взрывы в Тегеране

Дуда застрял в Сингапуре из-за эскалации между Израилем и Ираном

12:41 786

Президенту Польши Анджею Дуде пришлось остановиться в Сингапуре из-за напряженной ситуации на Ближнем Востоке, сообщает Polsat News.

Ранее стало известно, что рейс Дуды, который возвращался с официального визита в Сингапур, задержали из-за необходимости изменения маршрута.

Изначально планировалось, что самолет с польским президентом вылетит вечером в пятницу. Однако канцелярия президента сообщила, что из-за международной ситуации на Ближнем Востоке и необходимости изменения маршрута рейс был задержан на более длительное время.

Издание отмечает, что уже удалось определить альтернативный маршрут в Польшу и самолет с Дудой должен вылететь в ближайшие часы.

Дуда вместе с женой Агатой с понедельника находится в Юго-Восточной Азии. Президентская чета посетила Малайзию и Сингапур.

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