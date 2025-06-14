Трамп обещает не поддерживать Израиль

США не будут стоять на пути у Израиля в его атаке на Иран, но и не будут оказывать помощь в его наступательных операциях против Тегерана. Так заявил американский президент Дональд Трамп в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их информации, во время разговора с Трампом 12 июня Нетаньяху отметил, что 60-дневний срок для заключения ядерной сделки с Ираном подошел к концу и Израиль должен защищать себя.

Ранее Трамп заявил, что предупреждал власти Ирана о последствиях в случае, если они не пойдут на сделку по ядерной программе, и призвал их ее все же заключить.