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Новые взрывы в Тегеране
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Новые взрывы в Тегеране

Трамп обещает не поддерживать Израиль

13:10 839

США не будут стоять на пути у Израиля в его атаке на Иран, но и не будут оказывать помощь в его наступательных операциях против Тегерана. Так заявил американский президент Дональд Трамп в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их информации, во время разговора с Трампом 12 июня Нетаньяху отметил, что 60-дневний срок для заключения ядерной сделки с Ираном подошел к концу и Израиль должен защищать себя.

Ранее Трамп заявил, что предупреждал власти Ирана о последствиях в случае, если они не пойдут на сделку по ядерной программе, и призвал их ее все же заключить.

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