USD 1.7000
EUR 1.9592
RUB 2.1249
Подписаться на уведомления
Новые взрывы в Тегеране
Новость дня
Новые взрывы в Тегеране

Хаменеи появился и провел заседание

13:17 882

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи провел заседание Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) вечером 13 июня, на котором принял решение о начале ответной операции против Израиля. Об этом сообщил секретариат ВСНБ.

«Заседание Высшего совета национальной безопасности состоялось вчера вечером, за час до первого этапа ответа Ирана сионистскому врагу. Совещание возглавил председатель ВСНБ аятолла Али Хаменеи. На нем были рассмотрены предыдущие планы способов непрерывной реакции на любые злодеяния со стороны врага, и особое внимание уделялось их реализации. Также были проведены внутренние приготовления и приняты необходимые меры», - приводит агентство Tasnim текст сообщения.

Израиль в ночь на 13 июня начал операцию «Восстающий лев», направленную против иранской ядерной программы. В Армии обороны Израиля сообщили, что 200 истребителей атаковали более 100 целей на территории Ирана, в том числе ядерные объекты. Вечером 13 июня Корпус стражей исламской революции сообщил, что Иран в ответ атаковал ракетами десятки целей на территории Израиля, включая военные объекты, авиабазы и здание Минобороны в Тель-Авиве.

Руслан Пашаев победил бразильца на старте чемпионата мира в Будапеште
Руслан Пашаев победил бразильца на старте чемпионата мира в Будапеште ВИДЕО; Обновлено
13:35 2437
Министр обороны Израиля угрожает сжечь Тегеран
Министр обороны Израиля угрожает сжечь Тегеран обновлено 13:34
13:34 2671
Израиль расширяет операцию в Иране: гремят взрывы в иранских городах, есть жертвы
Израиль расширяет операцию в Иране: гремят взрывы в иранских городах, есть жертвы фото; видео; обновлено 13:15
13:15 9520
Хаменеи появился и провел заседание
Хаменеи появился и провел заседание
13:17 883
В Иране обрушился жилой дом после удара Израиля: погибли 60 человек, 20 из них — дети
В Иране обрушился жилой дом после удара Израиля: погибли 60 человек, 20 из них — дети
11:59 2633
Неожиданное заявление Тегерана по переговорам с Америкой
Неожиданное заявление Тегерана по переговорам с Америкой обновлено 11:18
11:18 6659
Последствия удара Ирана по Тель-Авиву
Последствия удара Ирана по Тель-Авиву фото
10:37 5191
Удар по иранской военной элите: атака Израиля застала Иран врасплох
Удар по иранской военной элите: атака Израиля застала Иран врасплох
10:05 4032
Россия поблагодарила Азербайджан
Россия поблагодарила Азербайджан обновлено 13:31
13:31 6121
Новые взрывы в Тегеране
Новые взрывы в Тегеране видео; обновлено 03:18
03:18 21330
Глава Еврокомиссии позвонила и поддержала Израиль
Глава Еврокомиссии позвонила и поддержала Израиль
05:46 4094

ЭТО ВАЖНО

Руслан Пашаев победил бразильца на старте чемпионата мира в Будапеште
Руслан Пашаев победил бразильца на старте чемпионата мира в Будапеште ВИДЕО; Обновлено
13:35 2437
Министр обороны Израиля угрожает сжечь Тегеран
Министр обороны Израиля угрожает сжечь Тегеран обновлено 13:34
13:34 2671
Израиль расширяет операцию в Иране: гремят взрывы в иранских городах, есть жертвы
Израиль расширяет операцию в Иране: гремят взрывы в иранских городах, есть жертвы фото; видео; обновлено 13:15
13:15 9520
Хаменеи появился и провел заседание
Хаменеи появился и провел заседание
13:17 883
В Иране обрушился жилой дом после удара Израиля: погибли 60 человек, 20 из них — дети
В Иране обрушился жилой дом после удара Израиля: погибли 60 человек, 20 из них — дети
11:59 2633
Неожиданное заявление Тегерана по переговорам с Америкой
Неожиданное заявление Тегерана по переговорам с Америкой обновлено 11:18
11:18 6659
Последствия удара Ирана по Тель-Авиву
Последствия удара Ирана по Тель-Авиву фото
10:37 5191
Удар по иранской военной элите: атака Израиля застала Иран врасплох
Удар по иранской военной элите: атака Израиля застала Иран врасплох
10:05 4032
Россия поблагодарила Азербайджан
Россия поблагодарила Азербайджан обновлено 13:31
13:31 6121
Новые взрывы в Тегеране
Новые взрывы в Тегеране видео; обновлено 03:18
03:18 21330
Глава Еврокомиссии позвонила и поддержала Израиль
Глава Еврокомиссии позвонила и поддержала Израиль
05:46 4094
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться