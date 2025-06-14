Хаменеи появился и провел заседание

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи провел заседание Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) вечером 13 июня, на котором принял решение о начале ответной операции против Израиля. Об этом сообщил секретариат ВСНБ.

«Заседание Высшего совета национальной безопасности состоялось вчера вечером, за час до первого этапа ответа Ирана сионистскому врагу. Совещание возглавил председатель ВСНБ аятолла Али Хаменеи. На нем были рассмотрены предыдущие планы способов непрерывной реакции на любые злодеяния со стороны врага, и особое внимание уделялось их реализации. Также были проведены внутренние приготовления и приняты необходимые меры», - приводит агентство Tasnim текст сообщения.

Израиль в ночь на 13 июня начал операцию «Восстающий лев», направленную против иранской ядерной программы. В Армии обороны Израиля сообщили, что 200 истребителей атаковали более 100 целей на территории Ирана, в том числе ядерные объекты. Вечером 13 июня Корпус стражей исламской революции сообщил, что Иран в ответ атаковал ракетами десятки целей на территории Израиля, включая военные объекты, авиабазы и здание Минобороны в Тель-Авиве.