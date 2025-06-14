Папа Римский обратился с призывом к Ирану и Израилю

Папа Римский Лев XIV призвал Иран и Израиль на фоне обострения ситуации и взаимных авиаударов действовать разумно и продолжить диалог, сообщает Reuters.

Выступая 14 июня в соборе Святого Петра, он заявил, что с «глубокой обеспокоенностью» следит за развитием событий.

«В столь деликатный момент я настоятельно призываю к ответственности и разуму», - подчеркнул понтифик.

Он отметил, что стремление к построению более безопасного мира, свободного от ядерной угрозы, должно основываться на уважительном диалоге и искренних встречах, направленных на достижение справедливого и прочного мира, основанного на братстве и общем благе.

«Никто не должен угрожать существованию другого», - добавил Папа. - «Долг всех стран - поддерживать мир, инициируя пути к примирению и предлагая решения, которые обеспечивают безопасность и достоинство для всех».