Война началась. Сценарии на столе

Первый же день войны между Израилем и Ираном выявил довольно неожиданные тенденции. Несмотря на драматизм момента (от ракетных обстрелов и попаданий в жилые дома в центре Израиля погибли три человека, почти 80 получили ранения, повреждены десятки машин) общим ощущением является не паника, а сдержанное облегчение: худший для Израиля сценарий пока не реализовался. Первое, что отмечают военные аналитики, — нехарактерно сдержанный темп атак со стороны Ирана. В отличие от обстрелов прошлого года, когда речь шла о сотнях ракет, выпущенных в предельно короткий промежуток времени, на сей раз Иран ограничился сериями по 50–70 ракет за удар. Что не только облегчило задачу израильской ПВО, но и говорит о том, что Иран, судя по всему, готовится к долгой войне и пытается разумно расходовать наступательные ресурсы.

В этой связи особенно показателен контраст с апрелем 2024 года, когда в ответ на удар израильских ВВС по консульству в Дамаске Иран запустил массированный рой из более чем 300 ракет и беспилотников. Масштаб первого дня войны был гораздо скромнее, и это — тревожный звонок не для Израиля, а для самого Ирана. Второй обнадеживающий фактор — эффективность израильской противовоздушной обороны. Несмотря на отдельные прямые попадания иранских баллистических ракет, эти удары не были организованы в мощные волны или «рои» беспилотников, чего больше всего опасались многие аналитики. Иранские ракеты и дроны направлялись к целям, скорее, «струйками», которые легко идентифицировали и перехватывали израильские и американские системы ПВО. Корабли ВМС США уже входят в регион — Белый дом демонстрирует решимость поддержать еврейский народ. Тем временем ЦАХАЛ продемонстрировал впечатляющую боевую устойчивость: по ряду оценок, были перехвачены до 90 процентов ракетных угроз. Объяснение простое: значительная часть иранских пусковых установок была уничтожена в первые часы конфликта, а авиаудары ВВС Израиля парализовали структуру командования. В результате Ирану стало сложно координировать свои действия, оценивать потери и отдавать приказы.

Третья и, возможно, самая интригующая деталь: «Хезболла», главный форпост Ирана на границе с Израилем, до сих пор так и не вмешалась. Ни одного минометного снаряда, ни одного дрона — полное радиомолчание. Разветвлённая шиитская организация, которая в октябре 2023 года после начала войны в секторе Газа сразу подключилась к боевым действиям и поддержала ХАМАС, сейчас ведет себя неожиданно сдержанно. Причин несколько. Возможно, руководство «Хезболлы» ждет приказ, который пока не может быть отдан из хаоса в руководстве КСИР. Или же подействовал окрик высшего руководства Ливана, заявившего, что «Хезболла» сегодня не в той ситуации, чтобы объявлять войны от имени государства. И, наконец, последняя особенность первого дня боев: генерал Исмаил Каани, командующий элитным иранским подразделением «Кудс» и преемник легендарного Касема Сулеймани, должен был возглавить всеобщую мобилизацию сопротивления «сионистскому режиму» на Ближнем Востоке. Именно Каани отвечает в КСИР за активизацию «полумесяца» шиитских прокси — от хуситов в Йемене до проиранских отрядов в Сирии и Ираке. Все эти силы, накачанные иранскими оружием и деньгами, ожидали часа "икс". И вот когда этот час наступил, Каани таинственным образом исчезает.