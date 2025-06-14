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Война началась. Сценарии на столе

наши итоги
Валерий Кантор, автор haqqin.az, Иерусалим
13:26 895

Первый же день войны между Израилем и Ираном выявил довольно неожиданные тенденции. Несмотря на драматизм момента (от ракетных обстрелов и попаданий в жилые дома в центре Израиля погибли три человека, почти 80 получили ранения, повреждены десятки машин) общим ощущением является не паника, а сдержанное облегчение: худший для Израиля сценарий пока не реализовался.

Первое, что отмечают военные аналитики, — нехарактерно сдержанный темп атак со стороны Ирана. В отличие от обстрелов прошлого года, когда речь шла о сотнях ракет, выпущенных в предельно короткий промежуток времени, на сей раз Иран ограничился сериями по 50–70 ракет за удар. Что не только облегчило задачу израильской ПВО, но и говорит о том, что Иран, судя по всему, готовится к долгой войне и пытается разумно расходовать наступательные ресурсы.

Первое, что отмечают военные аналитики, — нехарактерно сдержанный темп атак со стороны Ирана. В отличие от обстрелов прошлого года, когда речь шла о сотнях ракет, выпущенных в предельно короткий промежуток времени, на сей раз Иран ограничился сериями по 50–70 ракет за удар

В этой связи особенно показателен контраст с апрелем 2024 года, когда в ответ на удар израильских ВВС по консульству в Дамаске Иран запустил массированный рой из более чем 300 ракет и беспилотников. Масштаб первого дня войны был гораздо скромнее, и это — тревожный звонок не для Израиля, а для самого Ирана.

Второй обнадеживающий фактор — эффективность израильской противовоздушной обороны. Несмотря на отдельные прямые попадания иранских баллистических ракет, эти удары не были организованы в мощные волны или «рои» беспилотников, чего больше всего опасались многие аналитики. Иранские ракеты и дроны направлялись к целям, скорее, «струйками», которые легко идентифицировали и перехватывали израильские и американские системы ПВО.

Корабли ВМС США уже входят в регион — Белый дом демонстрирует решимость поддержать еврейский народ. Тем временем ЦАХАЛ продемонстрировал впечатляющую боевую устойчивость: по ряду оценок, были перехвачены до 90 процентов ракетных угроз. Объяснение простое: значительная часть иранских пусковых установок была уничтожена в первые часы конфликта, а авиаудары ВВС Израиля парализовали структуру командования. В результате Ирану стало сложно координировать свои действия, оценивать потери и отдавать приказы.

Второй обнадеживающий фактор — эффективность израильской противовоздушной обороны. Несмотря на отдельные прямые попадания иранских баллистических ракет, эти удары не были организованы в мощные волны или «рои» беспилотников, чего больше всего опасались многие аналитики

Третья и, возможно, самая интригующая деталь: «Хезболла», главный форпост Ирана на границе с Израилем, до сих пор так и не вмешалась. Ни одного минометного снаряда, ни одного дрона — полное радиомолчание. Разветвлённая шиитская организация, которая в октябре 2023 года после начала войны в секторе Газа сразу подключилась к боевым действиям и поддержала ХАМАС, сейчас ведет себя неожиданно сдержанно. Причин несколько. Возможно, руководство «Хезболлы» ждет приказ, который пока не может быть отдан из хаоса в руководстве КСИР. Или же подействовал окрик высшего руководства Ливана, заявившего, что «Хезболла» сегодня не в той ситуации, чтобы объявлять войны от имени государства.

И, наконец, последняя особенность первого дня боев: генерал Исмаил Каани, командующий элитным иранским подразделением «Кудс» и преемник легендарного Касема Сулеймани, должен был возглавить всеобщую мобилизацию сопротивления «сионистскому режиму» на Ближнем Востоке.

Именно Каани отвечает в КСИР за активизацию «полумесяца» шиитских прокси — от хуситов в Йемене до проиранских отрядов в Сирии и Ираке. Все эти силы, накачанные иранскими оружием и деньгами, ожидали часа "икс". И вот когда этот час наступил, Каани таинственным образом исчезает.

Каани исчез или убит?

Несмотря на намеки американских СМИ, в частности The New York Times, Израиль официально не подтверждает его ликвидацию. На похоронах генерала Аббаса Нилфуршана, другого высокопоставленного командира Корпуса стражей исламской революции, Каани не появился - ни видеообращения, ни заявлений. Даже «Хезболла» — и та не упомянула его имени. Свидетельствует ли это о разрушительном ударе по центру координации действий Ирана? Если да, то это будет самый громкий успех израильской военной разведки со времен генерала Сулеймани.

Подводя итоги, следует отметить: вопреки многочисленным иранским угрозам и апокалиптическим обещаниям, первый день войны не стал для Израиля катастрофой. Тыл еврейского государства в значительной мере защищен, иранская огневая мощь рассредоточена и частично парализована, а ключевые союзники Ирана — пока в режиме ожидания, больше напоминающего желание «не высовываться».

В командовании ЦАХАЛа говорят, что война только началась, и все сценарии еще на столе. Главный вопрос — удастся ли Тегерану выстроить то самое «огненное кольцо» прокси вокруг Израиля или же стратегическая дезорганизация, ставшая следствием израильских атак, окажется для Исламской Республики фатальной.

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