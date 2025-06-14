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Новые взрывы в Тегеране
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Новые взрывы в Тегеране

Британия не отправит войска в Украину без США

13:54 482

Великобритания не отправит войска в Украину после урегулирования войны без гарантий поддержки подобного контингента со стороны США.

Об этом заявил премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер в интервью агентству Bloomberg.

«Я всегда говорил, что необходима защита США», - сказал он, отвечая на вопрос о возможности размещения британских войск в составе «коалиции желающих» в Украине «без американского воздушного прикрытия». При этом, как добавил Стармер, «нет причин полагать, что США и Великобритания не могут действовать вместе, как они это делали на протяжении многих лет своей истории».

«Я не собираюсь раскрывать детали частных бесед, которые мы ведем, но нет двух других стран, которые бы работали настолько тесно друг с другом по вопросам обороны, безопасности и обмена разведданными, как США и Великобритания. Этот аспект наших отношений сегодня силен, как и прежде», - подчеркнул глава британского правительства.

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