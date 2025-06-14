Баку ждет от Еревана конкретных действий по Зангезурскому коридору

Гаджиев подчеркнул, что инициатива Армении «Перекресток мира» является чрезмерно ограниченным и запоздалым подходом.

«Когда территории Азербайджана находились под оккупацией, мы обсуждали вопрос коммуникаций как часть процесса урегулирования конфликта. Сейчас конфликт разрешен. Мы создали полную безопасность и стабильность в регионе. Армения может стать частью региональных обсуждений и ключевых транспортных связей. Мы ведем переговоры с Арменией. У нас нет намерений маргинализировать или изолировать кого-либо в регионе, но у нас также есть определенные ожидания от Армении», - сказал он.

Гаджиев напомнил, что Армения держала Нахчыван в блокаде на протяжении 30 лет, и теперь Баку ждет от Еревана конкретных шагов: «Этот шаг связан с Зангезурским коридором. В Армении испытывают определенное раздражение по поводу слова «коридор». Я всегда в шутку говорю, что хотел бы, чтобы вся территория Азербайджана была коридором. Хорошо, пусть называют это как хотят, но в первую очередь мы хотим иметь связь с Нахчываном, потому что на протяжении 30 лет мы были лишены этой возможности. После этого для Армении также могут открыться другие возможности. Мы хотим видеть Армению частью региональной транспортной системы», - сказал он.