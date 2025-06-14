Убиты девять ведущих иранских ученых-ядерщиков

Иранские физики-ядерщики Али Бакаи Карими, Мансур Асгари и Саид Борджи погибли в результате ударов Израиля по Исламской Республике. Об этом сообщила Иранская государственная телерадиовещательная компания.

Ранее Университет имени Шахида Бехешти, который специализируется в том числе на изысканиях в области ядерной физики, сообщил о гибели своих профессоров во время военных действий Израиля. Это Мохаммад Мехди Техранчи, Ахмад Реза Зольфагари, Абдольхамид Минучехр, Амир Хосейн Фекхи и Фередун Аббаси.

В пятницу высокопоставленный израильский чиновник сказал газете Wall Street Journal (WSJ), что операция Израиля против ядерных объектов Ирана может продлиться две недели. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сроков операции не назвал, но сказал, что она будет продолжаться «столько дней, сколько потребуется» для устранения угрозы со стороны Ирана.