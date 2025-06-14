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Новые взрывы в Тегеране
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Новые взрывы в Тегеране

Убиты девять ведущих иранских ученых-ядерщиков

обновлено 15:12
15:12 1905

Иранские физики-ядерщики Али Бакаи Карими, Мансур Асгари и Саид Борджи погибли в результате ударов Израиля по Исламской Республике. Об этом сообщила Иранская государственная телерадиовещательная компания.

Ранее Университет имени Шахида Бехешти, который специализируется в том числе на изысканиях в области ядерной физики, сообщил о гибели своих профессоров во время военных действий Израиля. Это Мохаммад Мехди Техранчи, Ахмад Реза Зольфагари, Абдольхамид Минучехр, Амир Хосейн Фекхи и Фередун Аббаси.

В пятницу высокопоставленный израильский чиновник сказал газете Wall Street Journal (WSJ), что операция Израиля против ядерных объектов Ирана может продлиться две недели. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сроков операции не назвал, но сказал, что она будет продолжаться «столько дней, сколько потребуется» для устранения угрозы со стороны Ирана.

* * * 13:59

В результате ударов Израиля по целям в Иране убиты девять ведущих ученых и экспертов, занимавшихся программой по созданию ядерного оружия.

Пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что «удар стал возможен благодаря точным разведданным, собранным разведывательным управлением», - сказано в сообщении.

Мохаммад Мехди Техранчи и Ферейдун Аббаси

Среди убитых высокопоставленных ученых иранского ядерного проекта: Ферейдун Аббаси, специалист по ядерной инженерии; Мохаммад Махди Техранчи, специалист по физике; Акбар Моталлеби Заде, инженер-химик; Саид Борджи, специалист по материаловедению; Амир Хасан Факахи, специалист по физике; Абд аль-Хамид Минучехр, специалист по физике ядерных реакторов; Мансур Асгари, специалист по физике; Ахмад Реза Зольфагари Дариани, специалист по ядерной инженерии; Али Бакаи Карими, специалист по механике.

«Их ликвидация наносит значительный удар по способности иранского режима приобрести оружие массового поражения», - отметили в армейской пресс-службе.

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