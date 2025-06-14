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Новые взрывы в Тегеране
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Новые взрывы в Тегеране

Новое назначение от Хаменеи

14:11 1240

Генерал-майор Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) Маджид Мусави назначен командующим Воздушно-космическими силами (ВКС) КСИР. Соответствующий указ подписал верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

«Ввиду гибели генерал-лейтенанта КСИР Амира Али Хаджизаде от рук Израиля, основываясь на предложении главнокомандующего КСИР и ваших ценных качествах и опыте, я назначаю вас командующим Воздушно-космическими силами КСИР», - приводит текст указа пресс-служба Хаменеи. Ранее Мусави занимал пост заместителя главы ВКС КСИР.

Ранее иранские власти сообщили, что в результате атаки Израиля погибли начальник Генерального штаба ВС генерал-лейтенант Мохаммад Багери и два его заместителя, командующий центральным штабом ВС «Хатам-аль-Анбия» (штаб войск противовоздушной обороны) генерал-лейтенант Голям Али Рашид, глава Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС) генерал-лейтенант Хосейн Салами и командующий ВКС КСИР генерал-лейтенант Амир Али Хаджизаде.

Израиль в ночь на 13 июня начал операцию «Восстающий лев», направленную против иранской ядерной программы. В Армии обороны Израиля сообщили, что 200 истребителей атаковали более 100 целей на территории Ирана, в том числе ядерные объекты. Удары продолжились 14 июня.

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