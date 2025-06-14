Официальное открытие офиса продаж проекта 4 You Baku в Chiraq Plaza

12 июня офис продаж премиального жилого комплекса 4You Baku, реализуемого совместно с ведущей азербайджанской компанией AS Group и престижной казахстанской компанией BI Group, начал свою работу в бизнес-центре Chiraq Plaza.
Офис отличается удобным расположением – вблизи центра города и непосредственно рядом с местом строительства, что предоставляет клиентам возможность на месте ознакомиться с территорией и оперативно принимать решения.
Официальная церемония открытия прошла именно в Chiraq Plaza и собрала руководителей обеих компаний, представителей СМИ.
В начале мероприятия представители AS Group и BI Group выступили с презентацией концепции проекта, его этапов и ключевых преимуществ. После этого состоялось символическое разрезание красной ленты, ознаменовавшее официальное открытие офиса продаж. Гостям были представлены презентации о деятельности обеих компаний, а также визуальные и интерактивные материалы по проекту. Посетители получили возможность ознакомиться с планировками квартир и просмотреть живые видеотрансляции с места строительства прямо в офисе Chiraq Plaza.
Открытие продолжилось фуршетом, живой музыкой и традиционным разрезанием торта. Современный интерьер офиса и комфортная атмосфера были высоко оценены участниками мероприятия.
Жилой комплекс 4You Baku объединяет современную архитектуру, технологии умного дома и комфортный стиль жизни, предлагая новое качество жилья на рынке премиальной недвижимости Баку. Для получения более подробной информации о проекте и вариантах квартир можете обратиться в офис продаж, расположенный на первом этаже Chiraq Plaza.
Основанная в 1995 году BI Group реализовала проекты в девяти странах и построила свыше 7 млн м² жилья, обеспечив жильем около 500 000 граждан Казахстана. Холдинг развивает жилое, коммерческое и инфраструктурное строительство, а также индустриальные проекты и управление недвижимостью. Компания на сегодня присутствует в странах Центральной Азии, Кавказа, а также в США, ОАЭ и Королевстве Саудовская Аравия.
Компания AS Group с 2003 года играет ведущую роль в реализации комплексных проектов для государственных и частных структур. Она успешно работает в таких сферах, как строительство, недвижимость, сельское хозяйство, промышленность, транспортно-логистические услуги, возобновляемая энергетика и HoReCa. Кроме того, AS Group вносит значительный вклад в привлечение иностранных инвестиций в страну посредством международных проектов. Более подробную информацию о компании и её проектах можно найти на сайте: www.asgroup.az.