USD 1.7000
EUR 1.9592
RUB 2.1249
Подписаться на уведомления
Новые взрывы в Тегеране
Новость дня
Новые взрывы в Тегеране

Официальное открытие офиса продаж проекта 4 You Baku в Chiraq Plaza

14:12 599

12 июня офис продаж премиального жилого комплекса 4You Baku, реализуемого совместно с ведущей азербайджанской компанией AS Group и престижной казахстанской компанией BI Group, начал свою работу в бизнес-центре Chiraq Plaza.

Офис отличается удобным расположением – вблизи центра города и непосредственно рядом с местом строительства, что предоставляет клиентам возможность на месте ознакомиться с территорией и оперативно принимать решения.

Официальная церемония открытия прошла именно в Chiraq Plaza и собрала руководителей обеих компаний, представителей СМИ.

В начале мероприятия представители AS Group и BI Group выступили с презентацией концепции проекта, его этапов и ключевых преимуществ. После этого состоялось символическое разрезание красной ленты, ознаменовавшее официальное открытие офиса продаж. Гостям были представлены презентации о деятельности обеих компаний, а также визуальные и интерактивные материалы по проекту. Посетители получили возможность ознакомиться с планировками квартир и просмотреть живые видеотрансляции с места строительства прямо в офисе Chiraq Plaza.

Открытие продолжилось фуршетом, живой музыкой и традиционным разрезанием торта. Современный интерьер офиса и комфортная атмосфера были высоко оценены участниками мероприятия.

Жилой комплекс 4You Baku объединяет современную архитектуру, технологии умного дома и комфортный стиль жизни, предлагая новое качество жилья на рынке премиальной недвижимости Баку. Для получения более подробной информации о проекте и вариантах квартир можете обратиться в офис продаж, расположенный на первом этаже Chiraq Plaza.

Основанная в 1995 году BI Group реализовала проекты в девяти странах и построила свыше 7 млн м² жилья, обеспечив жильем около 500 000 граждан Казахстана. Холдинг развивает жилое, коммерческое и инфраструктурное строительство, а также индустриальные проекты и управление недвижимостью. Компания на сегодня присутствует в странах Центральной Азии, Кавказа, а также в США, ОАЭ и Королевстве Саудовская Аравия.

Компания AS Group с 2003 года играет ведущую роль в реализации комплексных проектов для государственных и частных структур. Она успешно работает в таких сферах, как строительство, недвижимость, сельское хозяйство, промышленность, транспортно-логистические услуги, возобновляемая энергетика и HoReCa. Кроме того, AS Group вносит значительный вклад в привлечение иностранных инвестиций в страну посредством международных проектов. Более подробную информацию о компании и её проектах можно найти на сайте: www.asgroup.az.

Убиты девять ведущих иранских ученых-ядерщиков
Убиты девять ведущих иранских ученых-ядерщиков обновлено 15:12
15:12 1912
Руслан Пашаев победил бразильца и итальянца на ЧМ в Будапеште
Руслан Пашаев победил бразильца и итальянца на ЧМ в Будапеште Следующий соперник - японец; ВИДЕО; Обновлено 14:30
14:30 3617
Министр обороны Израиля угрожает сжечь Тегеран
Министр обороны Израиля угрожает сжечь Тегеран обновлено 13:34
13:34 4869
Израиль расширяет операцию в Иране: гремят взрывы в иранских городах, есть жертвы
Израиль расширяет операцию в Иране: гремят взрывы в иранских городах, есть жертвы фото; видео; обновлено 13:15
13:15 11423
Хаменеи появился и провел заседание
Хаменеи появился и провел заседание
13:17 2381
В Иране обрушился жилой дом после удара Израиля: погибли 60 человек, 20 из них — дети
В Иране обрушился жилой дом после удара Израиля: погибли 60 человек, 20 из них — дети
11:59 3646
Неожиданное заявление Тегерана по переговорам с Америкой
Неожиданное заявление Тегерана по переговорам с Америкой обновлено 11:18
11:18 8078
Последствия удара Ирана по Тель-Авиву
Последствия удара Ирана по Тель-Авиву фото
10:37 6169
Удар по иранской военной элите: атака Израиля застала Иран врасплох
Удар по иранской военной элите: атака Израиля застала Иран врасплох
10:05 4476
Россия поблагодарила Азербайджан
Россия поблагодарила Азербайджан обновлено 13:31
13:31 8319
Новые взрывы в Тегеране
Новые взрывы в Тегеране видео; обновлено 03:18
03:18 21801

ЭТО ВАЖНО

Убиты девять ведущих иранских ученых-ядерщиков
Убиты девять ведущих иранских ученых-ядерщиков обновлено 15:12
15:12 1912
Руслан Пашаев победил бразильца и итальянца на ЧМ в Будапеште
Руслан Пашаев победил бразильца и итальянца на ЧМ в Будапеште Следующий соперник - японец; ВИДЕО; Обновлено 14:30
14:30 3617
Министр обороны Израиля угрожает сжечь Тегеран
Министр обороны Израиля угрожает сжечь Тегеран обновлено 13:34
13:34 4869
Израиль расширяет операцию в Иране: гремят взрывы в иранских городах, есть жертвы
Израиль расширяет операцию в Иране: гремят взрывы в иранских городах, есть жертвы фото; видео; обновлено 13:15
13:15 11423
Хаменеи появился и провел заседание
Хаменеи появился и провел заседание
13:17 2381
В Иране обрушился жилой дом после удара Израиля: погибли 60 человек, 20 из них — дети
В Иране обрушился жилой дом после удара Израиля: погибли 60 человек, 20 из них — дети
11:59 3646
Неожиданное заявление Тегерана по переговорам с Америкой
Неожиданное заявление Тегерана по переговорам с Америкой обновлено 11:18
11:18 8078
Последствия удара Ирана по Тель-Авиву
Последствия удара Ирана по Тель-Авиву фото
10:37 6169
Удар по иранской военной элите: атака Израиля застала Иран врасплох
Удар по иранской военной элите: атака Израиля застала Иран врасплох
10:05 4476
Россия поблагодарила Азербайджан
Россия поблагодарила Азербайджан обновлено 13:31
13:31 8319
Новые взрывы в Тегеране
Новые взрывы в Тегеране видео; обновлено 03:18
03:18 21801
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться