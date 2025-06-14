Официальное открытие офиса продаж проекта 4 You Baku в Chiraq Plaza

12 июня офис продаж премиального жилого комплекса 4You Baku, реализуемого совместно с ведущей азербайджанской компанией AS Group и престижной казахстанской компанией BI Group, начал свою работу в бизнес-центре Chiraq Plaza. Офис отличается удобным расположением – вблизи центра города и непосредственно рядом с местом строительства, что предоставляет клиентам возможность на месте ознакомиться с территорией и оперативно принимать решения.

Официальная церемония открытия прошла именно в Chiraq Plaza и собрала руководителей обеих компаний, представителей СМИ. В начале мероприятия представители AS Group и BI Group выступили с презентацией концепции проекта, его этапов и ключевых преимуществ. После этого состоялось символическое разрезание красной ленты, ознаменовавшее официальное открытие офиса продаж. Гостям были представлены презентации о деятельности обеих компаний, а также визуальные и интерактивные материалы по проекту. Посетители получили возможность ознакомиться с планировками квартир и просмотреть живые видеотрансляции с места строительства прямо в офисе Chiraq Plaza. Открытие продолжилось фуршетом, живой музыкой и традиционным разрезанием торта. Современный интерьер офиса и комфортная атмосфера были высоко оценены участниками мероприятия.