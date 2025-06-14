В Армении измерили радиационный фон

В Сюникской области Армении провели измерение ядерной и радиационной безопасности для проверки радиационного фона после бомбардировок ядерных объектов Ирана. Об этом сообщает Научно-технический центр ядерной и радиационной безопасности Армении.

«Измерения были проведены в ряде населенных пунктов, в том числе в общинах Мегри, Агарак и Каджаран. На данный момент в южных районах Армении не зафиксировано каких-либо изменений естественного радиационного фона», - говорится в сообщении.

Отмечается, что научно-технический центр ядерной и радиационной безопасности продолжает осуществлять постоянный мониторинг ситуации.

Израиль в ночь на 13 июня начал операцию, направленную против иранской ядерной программы. В Армии обороны Израиля сообщили, что 200 истребителей атаковали более 100 целей на территории Ирана, в том числе ядерные объекты. Удары продолжились 14 июня.