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Новые взрывы в Тегеране
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Новые взрывы в Тегеране

В Армении измерили радиационный фон

14:29 878

В Сюникской области Армении провели измерение ядерной и радиационной безопасности для проверки радиационного фона после бомбардировок ядерных объектов Ирана. Об этом сообщает Научно-технический центр ядерной и радиационной безопасности Армении.

«Измерения были проведены в ряде населенных пунктов, в том числе в общинах Мегри, Агарак и Каджаран. На данный момент в южных районах Армении не зафиксировано каких-либо изменений естественного радиационного фона», - говорится в сообщении.

Отмечается, что научно-технический центр ядерной и радиационной безопасности продолжает осуществлять постоянный мониторинг ситуации.

Израиль в ночь на 13 июня начал операцию, направленную против иранской ядерной программы. В Армии обороны Израиля сообщили, что 200 истребителей атаковали более 100 целей на территории Ирана, в том числе ядерные объекты. Удары продолжились 14 июня.

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