В Иране арестовали «израильских шпионов»

Пять человек задержаны правоохранительными органами Ирана в городе Йезд в центральной части страны за попытку сфотографировать «секретные объекты» и «спровоцировать общественные волнения». Об этом сообщило агентство Mehr.

По его информации, эти люди сотрудничали с израильской разведкой. Их действия могут повлечь за собой наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

Израиль в ночь на 13 июня начал операцию, направленную против иранской ядерной программы. В Армии обороны Израиля сообщили, что 200 истребителей атаковали более 100 целей на территории Ирана, в том числе ядерные объекты. Удары продолжились 14 июня.

Вечером 13 июня иранский Корпус стражей исламской революции сообщил, что Иран в ответ атаковал ракетами десятки целей на территории Израиля, включая военные объекты и авиабазы, ударив в том числе по зданию Минобороны в Тель-Авиве.